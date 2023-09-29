Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит на сцене национального драматического театра Республики Алтай

Это их очередной концерт в рамках гастрольного тура. Напомним, накануне в Кызыле коллектив выступил в национальном музыкально-драматическом театре. Публика встречала калмыцких артистов бурными овациями.

Также для них была организована обзорная экскурсия по городу, во время которой побывали в недавно построенном Буддийском храме - Хурэй.

Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "