2 октября, 09:11
Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит на сцене национального драматического театра Республики Алтай
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Это их очередной концерт в рамках гастрольного тура. Напомним, накануне в Кызыле коллектив выступил в национальном музыкально-драматическом театре. Публика встречала калмыцких артистов бурными овациями.
Также для них была организована обзорная экскурсия по городу, во время которой побывали в недавно построенном Буддийском храме - Хурэй.
Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "