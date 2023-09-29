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2 октября, 09:11
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Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит на сцене национального драматического театра Республики Алтай

Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит на сцене национального драматического театра Республики Алтай

Это их очередной концерт в рамках гастрольного тура. Напомним, накануне в Кызыле коллектив выступил в национальном музыкально-драматическом театре. Публика встречала калмыцких артистов бурными овациями.

Также для них была организована обзорная экскурсия по городу, во время которой побывали в недавно построенном Буддийском храме - Хурэй.

Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "

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