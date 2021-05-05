15 июня, 17:55
 24 °C
59,12
56,66
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 июня, 15:54
Новости

Сегодня Государственная Инспекция по маломерным судам МЧС России отмечает 38 лет со дня образования

Сегодня Государственная Инспекция по маломерным судам МЧС России отмечает 38 лет со дня образования

Безопасность на водных объектах Калмыкии обеспечивают 18 сотрудников, в том числе - 10 государственных инспекторов. В состав Центра ГИМС входят 4 подразделения, 3 инспекторских участка, 1 группа патрульной службы, отдел регистрационной и экзаменационной работы и отдел контрольно-надзорной деятельности. В разгар летнего купального сезона работы у специалистов инспекции прибавляется в разы. Рейды, патрулирования акваторий, профилактические мероприятия, проверки проходят каждый день.

Фото взято на сайте МЧС.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия