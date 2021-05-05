Сегодня Государственная Инспекция по маломерным судам МЧС России отмечает 38 лет со дня образования

Безопасность на водных объектах Калмыкии обеспечивают 18 сотрудников, в том числе - 10 государственных инспекторов. В состав Центра ГИМС входят 4 подразделения, 3 инспекторских участка, 1 группа патрульной службы, отдел регистрационной и экзаменационной работы и отдел контрольно-надзорной деятельности. В разгар летнего купального сезона работы у специалистов инспекции прибавляется в разы. Рейды, патрулирования акваторий, профилактические мероприятия, проверки проходят каждый день.



Фото взято на сайте МЧС.