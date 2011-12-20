Бату Хасиков встретился с медработниками, которые обменивались опытом в борьбе с COVID-19 с бурятскими коллегами

Республиканских наград удостоились медицинские работники, которые обменивались накопленным опытом в борьбе с коронавирусом с бурятскими коллегами.

«Медработники Калмыкии с первых дней борьбы с коронавирусом демонстрируют высокий профессионализм и совершают подвиг в борьбе за сохранение здоровья и жизни пациентов»,- отметил Хасиков.

Напомним, в ноябре 2020 года делегация медицинских работников отправилась в Бурятию для оказания помощи и обмена опытом. Визит калмыцких медиков состоялся, во многом, благодаря личной договоренности глав Бурятии и Калмыкии. В составе группы четверо медицинских работников – инфекционист, реаниматолог, эпидемиолог, медицинская сестра – в течение нескольких недель делились методиками лечения больных COVID-19.