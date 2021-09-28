Сегодня профессиональный праздник отмечают специалисты службы криминалистики

Следователи этого подразделения обеспечены высокотехнологичным оборудованием, широким спектром специальной техники, которая позволяет решать поставленные перед службой задачи. Применение современных средств оказывает сотрудникам неоценимую помощь в раскрытии и расследовании преступлений.

Ушли в прошлое бумажные картотеки с отпечатками пальцев. Сегодня в базе криминалистического центра Следственного комитета Калмыкии хранятся дактилокарты с информацией о конкретных людях. Работа экспертов - криминалистов – это глубочайшие знания и навыки владения сложнейшим спецоборудованием.