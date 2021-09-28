Сегодня профессиональный праздник отмечают специалисты службы криминалистики
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Следователи этого подразделения обеспечены высокотехнологичным оборудованием, широким спектром специальной техники, которая позволяет решать поставленные перед службой задачи. Применение современных средств оказывает сотрудникам неоценимую помощь в раскрытии и расследовании преступлений.
Ушли в прошлое бумажные картотеки с отпечатками пальцев. Сегодня в базе криминалистического центра Следственного комитета Калмыкии хранятся дактилокарты с информацией о конкретных людях. Работа экспертов - криминалистов – это глубочайшие знания и навыки владения сложнейшим спецоборудованием.