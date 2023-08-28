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30 августа, 14:02
Новости

Сегодня детям, чьи родители уклоняются от алиментов, сотрудники регионального управления судебных приставов устроили праздник

Сегодня детям, чьи родители уклоняются от алиментов, сотрудники регионального управления судебных приставов устроили праздник

Мероприятие приурочено к 1 сентября. Благотворительная акция проходит ежегодно при поддержке представителей трех религиозных конфессий и финансового учреждения. Они вручили детям из 10 семей канцелярские товары и продуктовые наборы. А завершилась акция в стенах компьютерной академии. Ее сотрудники провели для ребят мастер-класс по моделированию персонажей из любимых компьютерных игр.

Между тем, судебные приставы Калмыкии продолжают свою работу по принудительному взысканию алиментов. Общая сумма в пользу несовершеннолетних составила около 70-ти миллионов рублей. Но число тех, кто уклоняется от исполнения своих отцовских обязанностей, растет.

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