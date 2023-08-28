Сегодня детям, чьи родители уклоняются от алиментов, сотрудники регионального управления судебных приставов устроили праздник

Мероприятие приурочено к 1 сентября. Благотворительная акция проходит ежегодно при поддержке представителей трех религиозных конфессий и финансового учреждения. Они вручили детям из 10 семей канцелярские товары и продуктовые наборы. А завершилась акция в стенах компьютерной академии. Ее сотрудники провели для ребят мастер-класс по моделированию персонажей из любимых компьютерных игр.

Между тем, судебные приставы Калмыкии продолжают свою работу по принудительному взысканию алиментов. Общая сумма в пользу несовершеннолетних составила около 70-ти миллионов рублей. Но число тех, кто уклоняется от исполнения своих отцовских обязанностей, растет.