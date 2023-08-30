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1 сентября, 07:04
Новости

Сегодня - День знаний

Сегодня - День знаний

Праздничные линейки посвящены тем, кто впервые переступит порог учебного заведения. За парты сядут около трех тысяч первоклассников. Для них и прозвучит первый школьный звонок. Многие придут в обновленное здание. Распахнут свои двери для учеников 24 школы, которые были отремонтированы в рамках федеральной программы.

Всего же за парты в новом учебном году в Калмыкии сядут свыше 35 тысяч учащихся. Поздравят сегодня и одиннадцатиклассников. Для них это последний учебный год.

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