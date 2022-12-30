Сегодня - День заповедников и национальных парков

Праздник служит напоминанием о важности сохранения дикой природы и животного мира. В республике 24 объекта имеют такой статус. Это заказники, в том числе три федеральных, парки, памятники природы.



Особое место в этом списке занимает государственный биосферный заповедник «Черные земли», который можно с уверенностью назвать достоянием не Калмыкии, но и страны в целом. Здесь находятся более 100 видов животных и свыше 30 растений, занесенных в Красную книгу.



Он был создан в июне 1990 года для изучения степных, пустынных и полупустынных ландшафтов, также здесь охраняется и изучается калмыцкая популяция сайгаков. С 1993 года он имеет официальный биосферный статус ЮНЕСКО.



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