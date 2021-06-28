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21 июля, 09:56
НовостиРелигия

Сегодня День явления иконы Божией Матери в Казани

Сегодня День явления иконы Божией Матери в Казани

В середине лета отмечается явление этого святого образа, а осенью - церковь чтит память в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков. Икона является поистине чудотворной. В древние времена к ней обращались с просьбой о помощи не только простые люди, но и князья и цари. Покровительница имела большое значение для народа, согласно поверьям, «Казанская» икона Божьей Матери исцеляла многих от различных хворей, а некоторым даже даровала потерянное зрение, помогала в борьбе с недругами. Сегодня в храмах Элисты состоялся водосвятный молебен, сейчас идет торжественная литургия.

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