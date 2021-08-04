Сегодня - День войск гражданской обороны МЧС России

Сотрудники этого ведомства всегда придут вам на помощь, если вы попали в чрезвычайную ситуацию. А для этого, нужно тренироваться. В посёлке Хар-Булук Целинного района состоялись пожарно-тактические учения МЧС Калмыкии и Ростовской области.

Перед спасателями стояла задача в кратчайшие сроки потушить пожар, по легенде возникший в актовом зале Хар-Булукской школы. Итогом учений стала успешная ликвидация возгорания и выполнение поставленных задач в полном объёме.