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4 октября, 13:21
Новости

Сегодня - День войск гражданской обороны МЧС России

Сегодня - День войск гражданской обороны МЧС России

 

 Сотрудники этого ведомства всегда придут вам на помощь, если вы попали в чрезвычайную ситуацию. А для этого, нужно тренироваться. В посёлке Хар-Булук Целинного района состоялись пожарно-тактические учения МЧС Калмыкии и Ростовской области.

Перед спасателями стояла задача в кратчайшие сроки потушить пожар, по легенде возникший в актовом зале Хар-Булукской школы. Итогом учений стала успешная ликвидация возгорания и выполнение поставленных задач в полном объёме.

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