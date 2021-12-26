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27 января, 10:07
НовостиПамять

Сегодня День воинской славы России и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Сегодня День воинской славы России и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

 78 лет назад советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую осаду города. В ознаменование этого события в Ленинграде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады «северная столица» получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

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