Сегодня День воинской славы России и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

78 лет назад советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую осаду города. В ознаменование этого события в Ленинграде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады «северная столица» получил почетное звание «Город-герой Ленинград».