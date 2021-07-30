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31 августа, 09:55
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Сегодня - День ветеринарного работника

Сегодня - День ветеринарного работника

Этот праздник отмечают все, кто имеет отношение к лечению животных. Для большинства из них выбранная профессия – призвание. А любовь к братьям нашим меньшим – у них в крови. Особенно важное значение эта благородная профессия имеет в Калмыкии. От опытного ветеринара зависит здоровье не только кошек и собак, но и необходимых степному народу животных, таких как овцы, коровы, лошади, верблюды. Так, что сегодня самое время поздравить тех, кто не щадя свои силы, спасает и поддерживает покой рогатых и копытных.

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