Сегодня - День ветеринарного работника

Этот праздник отмечают все, кто имеет отношение к лечению животных. Для большинства из них выбранная профессия – призвание. А любовь к братьям нашим меньшим – у них в крови. Особенно важное значение эта благородная профессия имеет в Калмыкии. От опытного ветеринара зависит здоровье не только кошек и собак, но и необходимых степному народу животных, таких как овцы, коровы, лошади, верблюды. Так, что сегодня самое время поздравить тех, кто не щадя свои силы, спасает и поддерживает покой рогатых и копытных.