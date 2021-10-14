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10 ноября, 11:23
НовостиГосударство

Сегодня – День сотрудников органов внутренних дел

Сегодня – День сотрудников органов внутренних дел

В этом году российская полиция отмечает 303-летнюю годовщину. Сотрудников и ветеранов МВД Калмыкии поздравил министр Сергей Никифоров:

"Сегодня полицейские Калмыкии самоотверженно выполняют свой долг на территории не только республики Калмыкия, но и в иных субъектах нашей родины.

Также необходимо отметить и тех сотрудников, которые на текущий момент исполняют свои задачи, поставленные перед ними государством в Северо-Кавказском округе. Традиционно в это день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, погибших при исполнении служебного долга. Имена героев навсегда писаны в историю Калмыцкой полиции их семьи никогда не останутся без заботы и внимания.

С особой теплотой выражаю благодарность нашим ветеранам, которые свой профессиональный и жизненный опыт молодым сотрудникам. Ваша служба является примером для подрастающей молодежи, для сотрудников, которые избрали непростой жизненный путь.

Хочется пожелать нынешнему поколению полицейских продолжать славные традиции предшественников, любить родину и верно служить Отечеству. Благодарю за добросовестный напряженный труд и верность избранной профессии всех вас."

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