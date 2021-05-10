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6 июня, 11:59
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Сегодня – День русского языка

Сегодня – День русского языка

Он приурочен ко Дню рождения великого поэта. Для жителей республики имя Александра Сергеевича - особенно значимо и дорого.  В своих произведениях он посвятил незабываемые строчки и степнякам-калмыкам.

 В 17 часов в сквере Пушкина в Элисте вновь после годичного перерыва, связанного с пандемией, Национальная библиотека проводит литературный вечер к 222-летию со Дня рождения Солнца русской поэзии. И снова прозвучат бессмертные строчки Пушкина в исполнении известных поэтов Калмыкии, юных чтецов, студентов и актеров.

 

 

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