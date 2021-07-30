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27 августа, 11:48
НовостиКультура

Сегодня День российского кино

Сегодня День российского кино

Свою историю он ведет со времен Октябрьской революции. А премьера первого фильма в стране состоялась 15 октября 1908 года. Свою лепту в отечественный кинематограф внесли и представители Калмыкии. Начиная c 20-х годов прошлого века на экранах не раз блистал Зула Нохашкиев. Его почин в разное время поддержали Юрий Ильянов, Александр Сасыков, Клара Сельвина, Хонгор Сангинов. Традиции, заложенные мэтрами, продолжают и современные кинодеятели Калмыкии. Это участница и победительница международных фестивалей Элла Манжеева, а также сценарист Эльзята Манджиева, которая пошла по стопам своего знаменитого отца Олега Манджиева, одного из авторов легендарной ленты «Гадание на бараньей лопатке.

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