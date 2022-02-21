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25 марта, 10:05
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Сегодня День работника культуры

Сегодня День работника культуры

Праздник тех, кто сохраняет и приумножает наше национальное достояние, культурное наследие, умеет создавать прекрасное, делает мир вокруг лучше. Их труд, без преувеличения,  можно назвать подвижническим.

Люди этой профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Они создают праздник - работают, когда отдыхают другие, щедро отдают людям богатство своей души, дарят радость общения с прекрасным.

День работника культуры - это праздник не только сотрудников музеев, библиотек, клубов, но и многочисленных благодарных зрителей культурно-массовых мероприятий, участников художественной самодеятельности, читателей и посетителей музеев.

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