Сегодня - День памяти жертв политических репрессий

Это день памяти и скорби калмыцкого народа, репрессированного и сосланного на долгие тяжелые годы в Сибирь.

Массовым репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Многие народы репрессированы по национальному признаку. Священнослужители всех религиозных конфессий были расстреляны или сосланы в лагеря.

Не избежали трагической участи рабочий класс и крестьянство, партийные и советские работники, научная и творческая интеллигенция. Почти полностью было уничтожено казачество.

День памяти жертв политических репрессий был официально утвержден после принятия закона "О реабилитации жертв политических репрессий».