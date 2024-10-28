Сегодня - День памяти жертв политических репрессий
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Это день памяти и скорби калмыцкого народа, репрессированного и сосланного на долгие тяжелые годы в Сибирь.
Массовым репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. Многие народы репрессированы по национальному признаку. Священнослужители всех религиозных конфессий были расстреляны или сосланы в лагеря.
Не избежали трагической участи рабочий класс и крестьянство, партийные и советские работники, научная и творческая интеллигенция. Почти полностью было уничтожено казачество.
День памяти жертв политических репрессий был официально утвержден после принятия закона "О реабилитации жертв политических репрессий».