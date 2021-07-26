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17 августа, 09:40
НовостиПамять

Сегодня день памяти Героя Советского Союза, видного общественно-политического деятеля Басана Городовикова

Сегодня день памяти Героя Советского Союза, видного общественно-политического деятеля Басана Городовикова

Его не стало в 1983 году. Но для многих поколений он был и остается примером настоящего патриота.

Человек-эпоха. Воспоминания о нем неразрывно связаны с историей калмыцкого народа, с его прошлым, без которого не было бы и настоящего. В 1961 году, когда Городовикова назначили первым секретарем обкома КПСС Калмыцкой АССР, столица республики находилась буквально в руинах.

17 лет посвятил Басан Бадьминович восстановлению малой Родины. Это он выступил инициатором возрождения традиционных отраслей животноводства - разведения лошадей калмыцкой породы, верблюдов, курдючного овцеводства.

Все, кто его знал, рассказывают, что как руководителя его интересовали проблемы простых людей. Не случайно сейчас его именем названы улицы в Элисте и других населенных пунктах. На Аллее Героев стоит памятник Народному генералу. В его честь назван Калмыцкий государственный университет.

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