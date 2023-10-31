Сегодня делегация Общественной палаты Калмыкии примет участие в итоговом годовом форуме «Сообщество»

В мероприятии предполагается участие Президента. Организатором выступает Общественная палата России. В рамках форума планируется выявить состояние развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения.

Степную республику на площадке форума представят более 15 общественников.