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2 ноября, 07:57
Новости

Сегодня делегация Общественной палаты Калмыкии примет участие в итоговом годовом форуме «Сообщество»

В мероприятии предполагается участие Президента. Организатором выступает Общественная палата России. В рамках форума планируется выявить состояние развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения.

Степную республику на площадке форума представят более 15 общественников.

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