2 ноября, 07:57
Сегодня делегация Общественной палаты Калмыкии примет участие в итоговом годовом форуме «Сообщество»
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В мероприятии предполагается участие Президента. Организатором выступает Общественная палата России. В рамках форума планируется выявить состояние развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения.
Степную республику на площадке форума представят более 15 общественников.