Сегодня делегация Калмыкии находится в Сочи, где уже на днях примет участие во всемирном фестивале молодежи

Масштабное молодежное событие пройдет на федеральной территории «Сириус» и объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, спорта. О национальных особенностях и достижениях представители Калмыкии расскажут в рамках своего стенда.

Гости смогут поучаствовать в мастер – классах, познакомиться с культурой, обычаями, бытом и фольклором кочевого народа, а также узнать больше об будет аграрно-индустриальном потенциале региона.