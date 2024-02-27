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1 марта, 08:44
Новости

Сегодня делегация Калмыкии находится в Сочи, где уже на днях примет участие во всемирном фестивале молодежи

Сегодня делегация Калмыкии находится в Сочи, где уже на днях примет участие во всемирном фестивале молодежи

Масштабное молодежное событие пройдет на федеральной территории «Сириус» и объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, спорта. О национальных особенностях и достижениях представители Калмыкии расскажут в рамках своего стенда.

Гости смогут поучаствовать в мастер – классах, познакомиться с культурой, обычаями, бытом и фольклором кочевого народа, а также узнать больше об будет аграрно-индустриальном потенциале региона.

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