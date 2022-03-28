Сегодня дан старт региональному этапу чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Соревнования пройдут на базе Элистинского политехнического колледжа с соблюдением мер безопасности. «Абилимпикс» позволяет людям с инвалидностью проявить себя, определиться с выбором профессии или продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями. Калмыкия принимает участие в этом масштабном проекте с 2018 года. Финал соревновательного сезона пройдет в Москве.