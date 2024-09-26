27 сентября, 13:18
Сегодня чрезвычайная пожарная опасность 5 класса в северных, юго-восточных и местами в юго-западном районах республики.
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Такое явление также ожидается и завтра, сообщает Калмыцкий гидрометцентр. А за прошедшие сутки спасатели выезжали на тушение возгораний 8 раз. Так накануне произошел пожар в частном доме в Городовиковском районе. К счастью, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На место вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части №3.
В Элисте горел камыш в районе стадиона «Уралан». Огнем была охвачена территория в 250 квадратных метров. Прибывшие к месту вызова спасатели не дали распространиться пламени. Причина всех возгораний и материальный ущерб устанавливаются.