Сегодня байкеры всего мира отмечают День мотоциклиста

Этот праздник зародился 22 июля в 1992 году, когда сразу в нескольких странах люди отправились по своим делам на скутерах и мотоциклах, оставив в гаражах свои автомобили. Изначально такой день назывался «На работу на мотоцикле». Традиционную эстафету принимают и мотогонщики из Элисты. Это отличный повод всех причастных к этой культуре объединиться вновь, вместе выехать за город и немного прибавить скорость.