19 июня, 13:15
 26 °C
91,63
83,65
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 июня, 08:45
Новости

Сегодня байкеры всего мира отмечают День мотоциклиста

Сегодня байкеры всего мира отмечают День мотоциклиста
Этот праздник зародился 22 июля в 1992 году, когда сразу в нескольких странах люди отправились по своим делам на скутерах и мотоциклах, оставив в гаражах свои автомобили. Изначально такой день назывался «На работу на мотоцикле». Традиционную эстафету принимают и мотогонщики из Элисты. Это отличный повод всех причастных к этой культуре объединиться вновь, вместе выехать за город и немного прибавить скорость.
 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия