Сегодня артисты степного региона выступят на выставке-форуме «Россия»
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Они примут участие в концертной программе «Юг России». «Марафон премьер» соберет на сцене коллективы из Адыгеи, Ставропольского края, Астраханской и Волгоградской областей.
Государственный хор им.Цебекова и воспитанники эстрадного балета «Олимп» познакомят зрителей с богатой историей, самобытной музыкальной культурой и традициями калмыцкого народа.
Фото: Государственный хор Республики Калмыкия