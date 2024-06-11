13 июня, 12:18
 26 °C
95,74
89,02
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 июня, 09:15
НовостиСобытие

Сегодня артисты степного региона выступят на выставке-форуме «Россия»

Сегодня артисты степного региона выступят на выставке-форуме «Россия»

Они примут участие в концертной программе «Юг России». «Марафон премьер» соберет на сцене коллективы из Адыгеи, Ставропольского края, Астраханской и Волгоградской областей.

Государственный хор им.Цебекова и воспитанники эстрадного балета «Олимп» познакомят зрителей с богатой историей, самобытной музыкальной культурой и традициями калмыцкого народа.

Фото: Государственный хор Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия