Сегодня 27 юных элистинцев пополнили ряды казачат

Торжественная церемония посвящения состоялась на базе средней школы номер 2. Со знаменательным событием второклашек пришли поздравить представители Калмыцкого казачества в лице атамана и старейшины округа. Благословил начинание и протоиерей Элистинской и Калмыцкой епархии Алексей Грищенко. Он вручил икону князя Александра Невского. В напутственных речах гости отметили важность роли патриотического воспитания, знания истории своей родины и народа для подрастающего поколения.

Ребята дали клятву «учиться знанию и совести, любить, помогать и верить в Россию, быть веселыми и никогда не падать духом». С этим ребята уже отлично справляются, зажигательные казачьи песни зарядили всех присутствующих особой энергетикой.