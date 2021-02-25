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19 марта, 19:04
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Сегодня 27 юных элистинцев пополнили ряды казачат

Сегодня 27 юных элистинцев пополнили ряды казачат

Торжественная церемония посвящения состоялась на базе средней школы номер 2. Со знаменательным событием второклашек пришли поздравить представители Калмыцкого казачества в лице атамана и старейшины округа. Благословил начинание и протоиерей Элистинской и Калмыцкой епархии Алексей Грищенко. Он вручил икону князя Александра Невского. В напутственных речах гости отметили важность роли патриотического воспитания, знания истории своей родины и народа для подрастающего поколения.

Ребята дали клятву «учиться знанию и совести, любить, помогать и верить в Россию, быть веселыми и никогда не падать духом». С этим ребята уже отлично справляются, зажигательные казачьи песни зарядили всех присутствующих особой энергетикой.

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