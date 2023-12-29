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15 января, 07:25
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Сегодня - 13 лет со дня создания Следственного комитета как самостоятельного государственного органа

Сегодня - 13 лет со дня создания Следственного комитета как самостоятельного государственного органа

Принципиальность, умение использовать факты, готовность работать на результат, не считаясь с личным временем, отличают сотрудников Следственного комитета. Они и в праздник на рабочем месте. Следователям нередко приходится заниматься расследованием сложных и запутанных происшествий. Они рассматривают уголовные дела, которые требуют полной самоотдачи и личного времени.

Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия в 13.10 слушайте интервью о работе следственного комитета. Диапазон 102 и 7 ФМ.

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