Сегодня –100 лет со дня рождения первого калмыцкого скульптора, Народного художника РСФСР Никиты Санджиева

Он – создатель скульптурных и архитектурных композиций, представляющих облик республики. В их числе мемориал героев Гражданской и Великой Отечественной войн, памятники воинам 28-й армии, Оке Городовикову, Александру Пушкину. Также мемориал «Скорбящая мать», скульптура «Чабан с собакой».

К столетию скульптора, национальный музей имени Пальмова в этом году планирует ряд знаковых проектов и событий. Цикл мероприятий состоится в апреле.