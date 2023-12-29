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10 января, 09:01
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Сегодня –100 лет со дня рождения первого калмыцкого скульптора, Народного художника РСФСР Никиты Санджиева

Сегодня –100 лет со дня рождения первого калмыцкого скульптора, Народного художника РСФСР Никиты Санджиева

Он – создатель скульптурных и архитектурных композиций, представляющих облик республики. В их числе мемориал героев Гражданской и Великой Отечественной войн, памятники воинам 28-й армии, Оке Городовикову, Александру Пушкину. Также мемориал «Скорбящая мать», скульптура «Чабан с собакой».

К столетию скульптора, национальный музей имени Пальмова в этом году планирует ряд знаковых проектов и событий. Цикл мероприятий состоится в апреле.

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