Сегодня - День работников нефтяной и газовой промышленности

Или, как говорят в народе, - День нефтяника. Его в этом году отмечают уже в 41 раз. Кстати, отрасль добычи черного золота - одна из древнейших. Уже более 6 000 лет нефть знакома человеку. Использовали ее для строительства зданий и герметизации морских судов, для освещения помещений. А горящие газовые факелы называли «вечным огнем», им поклонялись, рядом с ними строили храмы и святилища. Сейчас эти ресурсы для всего человечества еще более важны, они находят свое применение в сотнях отраслей.

Бесперебойная добыча природных ископаемых - тяжелый труд. А работники, которые ее обеспечивают, уважаемы в обществе.

Этот же факт в своем поздравлении подтвердил Глава Калмыкии Бату Хасиков:

«Ваша ответственная и профессиональная работа имеет исключительно важное значение для социально-экономического развития Калмыкии и повышения качества жизни в нашей республике.

У развития нефтегазовой отрасли в Калмыкии большой потенциал. Наша республика до последнего времени оставалась самым недоисследованным регионом с точки зрения полезных ископаемых. В прошлом году впервые с советских времен мы возобновили поисковые работы, направленные на определение перспективных зон нефтегазонакопления на Хаптагайском участке.

Последовательно продолжаем наводить порядок в нефтяной сфере. Для этого воссоздаем республиканское предприятие, которое должно стать основой для ее перерождения. Где будут новые рабочие места, и платежи в бюджет, установленные законом.

Планомерно и системно продолжаем работу по газификации нашей республики. В Калмыкии на сегодняшний день уровень газификации составляет 82,4%. Движемся к цели: провести газовое топливо во все населённые пункты республики. Во исполнение поручения Президента России Владимира Владимировича Путина, как и по всей стране, начинаем работу по организации бесплатной догазификации частных домовладений.

Очень важно, что у нас в республике есть накопленные опыт и компетенции, которые необходимо передавать молодым специалистам. В этой связи выражаю особую благодарность ветеранам нефтегазовой отрасли.

Желаю работникам нефтегазовой отрасли крепкого здоровья, благополучия и плодотворного труда на благо России и Калмыкии!»