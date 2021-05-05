Сбер снизил ставку по IT-ипотеке в Калмыкии

Сбер в Республике Калмыкия установил ставку по программе «Ипотека для IT» на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки.

Взять ипотеку по льготной ставке могут сотрудники IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет. Организация должна быть аккредитована Минцифры и не менее одного квартала пользоваться налоговыми льготами. Полный список работодателей, подходящих под данные условия будет утверждён Правительством РФ.

Максимальная сумма жилищного кредита по госпрограмме «Ипотека для IT» в Калмыкии составляет 9 млн рублей, а в случае, если сотрудник IT-компании планирует приобрести жильё в регионе численностью более 1 млн человек, то предельная сумма возможного займа составит 18 млн.

Вениамин Ким, управляющий Калмыцким отделением Сбербанка: