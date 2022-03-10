Сбер рассказал о программах поддержки бизнеса в Калмыкии

Сбербанк в Республике Калмыкия продолжает активно поддерживать предпринимателей. Предприятиям малого и среднего бизнеса доступны госпрограммы по льготным кредитным ставкам в размере до 15%.

Льготные кредиты предоставляются как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, в том числе капитальные вложения, приобретение основных средств, строительство.

Пополнить оборотные средства или получить инвестиционный займ можно, воспользовавшись программой льготного кредитования «Господдержка 15%», позволяющей получить финансирование в размере до 300 млн рублей под 15% представителям малого бизнеса и до 1 млрд рублей среднему бизнесу по ставке 13,5%.

Сбер всегда активно участвует в программах поддержки бизнеса, разрабатывает и предоставляет необходимые финансовые инструменты, делает жизнь предпринимателей проще, а бизнес – эффективнее. На сегодняшний день в Республике используется широкий спектр мер поддержки, который поможет предпринимателям Калмыкии решить необходимые финансовые задачи, начиная с финансирования текущей деятельности и заканчивая инвестициями в капитальные вложения - стоит лишь обратиться в Сбер.

Вениамин Ким

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка