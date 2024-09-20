Самые креативные родители и их дети приняли участие в традиционном параде колясок.
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Элистинцев на территории Культурного комплекса "Пагода Семи дней" встречали герои мультфильмов и сказок.
Здесь были и Дюймовочка, и репка, и Чебурашка. А некоторые малыши прибыли на праздник на своем транспорте-кораблях, пожарной машине, тракторе и даже на космической ракете! Были и коляски оформленные как калмыцкая кибитка и повозка самого хана.
Всего в параде приняло участие 34 коляски.
Всё участники получили призы и подарки.