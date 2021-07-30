Сайгак и Каспийский тюлень войдут в обновленную Красную книгу России

Впервые с 2001 года эту энциклопедию редкой флоры и фауны переиздают. За это время 14 видов млекопитающих перешли в категорию исчезающих. Ранее Правительство страны предложило ужесточить правила выдачи охотничьего билета, чтобы остановить опасную тенденцию. И, как сообщают в заповеднике Черные земли, принятые меры оказались эффективными. Насколько сейчас в Калмыкии популяция степных антилоп защищена? Об этом – в нашем материале.

Новое издание Красной книги России увидит свет в конце года. Приказ федерального профильного ведомства, по словам замдиректора по научной работе государственного заповедника «Черные земли» Сергея Богуна, был утвержден еще в марте. В перечне животных со статусом редких и исчезающих, а таковых более 400 видов, и степная антилопа.

Между тем, как сообщили в региональном ведомстве, Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило стратегию по сохранению сайгака. Специалисты утверждают, что за этим последуют еще более эффективные меры государственной поддержки. Ведь именно шаги совместного взаимодействия и дают позитивные результаты. Важным представляется - предотвращение угрозы полного исчезновения популяции. Благодаря слаженной и заинтересованной работе федеральных и региональных ведомств и служб увеличилось как общее количество степных антилоп, так и отдельно – самцов, доля которых несколько лет назад составляла менее 1%.

Кстати, тираж нового издания Красной книги составит порядка 2 тысяч экземпляров. Распределят их по регионам, а храниться будут в фондах центральных библиотек.