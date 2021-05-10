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7 июня, 10:05
Новости

С сегодняшнего дня вступают в силу некоторые изменения в законе

С сегодняшнего дня вступают в силу некоторые изменения в законе

Теперь призывники, отсрочка от службы которых не связана с состоянием здоровья, будут освобождены от обязательного медосмотра.

Изменения коснулись и уголовно-исполнительной системы – теперь сотрудники смогут объявлять осужденным официальное предостережение о «недопустимости их действий». В случае отказа – нарушитель будет привлечён к ответственности. Такая мера профилактики раньше была в полномочиях только сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.

Ещё одно нововведение коснётся кредиторов – теперь при отказе в предоставлении «ипотечных каникул» они должны будут указывать причину. Тем самым, это позволит избежать необоснованных отказов.

 

 

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