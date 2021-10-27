С сегодняшнего дня в Калмыкии вводится система QR-кодов

Наличие штрихкода о вакцинации против COVID-19 станет обязательным для посещения культурных и других массовых мероприятий. Электронный документ о вакцинации, сертификат о перенесённом заболевании коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест станут необходимы для регистрации брака, посещения библиотек, музеев, архивов и прочих объектов культуры, а также организаций, предоставляющих услуги в сфере общественного питания, развлечений, спорта и отдыха. Также в списке – парикмахерские и салоны красоты.