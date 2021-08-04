С сегодняшнего дня начинается серия онлайн-консультаций «На все 100!»

Напомним, изменения в главном экзамене коснулись практически всех предметов, кроме информатики. В ходе трансляции можно узнать какова структура и содержание работ, и какие изменения были внесены.

У зрителей, присоединившихся к эфиру через социальные сети, будет уникальная возможность задать вопрос и получить ответ в онлайн-режиме. Сегодня в 15:00 консультация будет посвящена географии, а уже завтра биологии.