28 апреля, 11:50
С сегодняшнего дня и до конца недели чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса по данным Калмыцкого гидрометцентра ожидается в Малодербетовском районе республики
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Специалисты регионального управления МЧС прогнозируют вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и пожарами в районе озер. Спасатели обращаются с просьбой ко всем жителям и гостям республики быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.