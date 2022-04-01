С сегодняшнего дня и до конца недели чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса по данным Калмыцкого гидрометцентра ожидается в Малодербетовском районе республики

Специалисты регионального управления МЧС прогнозируют вероятность возникновения происшествий, связанных с ландшафтными и пожарами в районе озер. Спасатели обращаются с просьбой ко всем жителям и гостям республики быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.