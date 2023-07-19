21 июля, 11:08
С начала года более 600 калмыцких семей улучшили жилищные условия с помощью средств материнского капитала
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Как нам сообщили в пресс-службе регионального правительства, из них без привлечения кредитных средств на строительство направили 20 семей. На это было направлено около 9 миллионов рублей. А 131 семья использовала полученные средства на приобретение жилья. Сумма поддержки составила свыше 73 миллионов рублей.
Фото: Правительство Республики Калмыкия