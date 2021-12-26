С февраля можно будет приобретать билеты на российские фильмы по «Пушкинской карте»

Запущенная в прошлом году программа стала очень востребованной среди молодежи. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллионов человек. Билетов было куплено более, чем на 2 миллиарда рублей. С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. Со следующего месяца карту станут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино. На эти цели в течение года можно потратить до 2 тысяч рублей.