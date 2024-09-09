С 2025 года Отделение регионального Соцфонда назначит надбавки за уход к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы в размере 1200 рублей

Фото: Соцфонд Калмыкии

«Этой категории граждан никуда обращаться не нужно, предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за пенсионером, не потребуется» – пояснили в профильном ведомстве. Средства будут индексироваться вместе с пенсией.

В Калмыкии на сегодняшний день компенсационную выплату по уходу получают более 5,5 тысяч жителей.