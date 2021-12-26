С 1 января вступила в силу поправка к закону, освобождающему общепит от уплаты НДС

Льготой смогут воспользоваться налогоплательщики, чей суммарный доход за предшествующий календарный год не превышает 2 миллиардов рублей. Она не распространяется на продукцию в отделах кулинарии в розничной торговле.

НДС придется платить организациям и индивидуальным предпринимателям, заготавливающим продукцию общественного питания или ведущим аналогичную деятельность. Как сообщили власти Элисты, под критерии подходят 95 кафе, ресторанов, столовых и закусочных.