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26 января, 17:24
НовостиБизнесОбщество

С 1 января вступила в силу поправка к закону, освобождающему общепит от уплаты НДС

С 1 января вступила в силу поправка к закону, освобождающему общепит от уплаты НДС

Льготой смогут воспользоваться налогоплательщики, чей суммарный доход за предшествующий календарный год не превышает 2 миллиардов рублей. Она не распространяется на продукцию в отделах кулинарии в розничной торговле.

НДС придется платить организациям и индивидуальным предпринимателям, заготавливающим продукцию общественного питания или ведущим аналогичную деятельность. Как сообщили власти Элисты, под критерии подходят 95 кафе, ресторанов, столовых и закусочных.

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