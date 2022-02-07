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11 марта, 09:34
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Ровно два года назад, в этот день, Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом

Ровно два года назад, в этот день, Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезни, вызванной коронавирусом

За это время было введено много ограничений, которые коснулись каждого из нас.

Общее число случаев заболевания в Калмыкии на сегодняшний день составляет чуть более 48 тысяч человек. Однако жители республики активно вакцинируются. Это забота не только о себе, но и о безопасности окружающих.

Кампания приносит благотворные плоды – рост заболеваемости стремительно падает. Но меры безопасности не изменились и через два года. Маски и антисептические средства стали неотъемлемой частью жизни почти каждого.

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