Ровно 101 год назад разрозненные части калмыцкого народа, наконец, слились в одно целое

5 июля образовалась Калмыцкая автономная область в составе РСФСР. В память об этом легендарном событии жители готовились к масштабному празднеству в День Республики, но вдоволь нарадоваться жителям помешала пандемия. Тем не менее, дата была отмечена ярко, пусть и в онлайн-формате. Этот опыт помог организаторам и в этом году сделать День Республики запоминающимся, и вот какая культурная программа ожидает граждан.

Особое внимание уделено государственной символике Калмыкии – гимну и флагу. Сегодня с 18:00 по всему городу, на площади Пагоды Семи Дней, Аллее Героев, Площади Победы, в парке «Дружба» и Парке Победы продолжится раздача флагов Калмыкии. Как сообщает министерство культуры региона, важно напомнить прохожим значимость символа – желтый или золотой цвет фона полотнища символизируют солнце и буддизм, как основную религию калмыков. Голубой цвет олицетворяет небо, а в традиционной геральдической трактовке выступает символом постоянства и вечности. Белый цвет означает мир, единство и открытость.

Цветок лотоса – это образ чистоты и духовного возрождения. Лотос с девятью лепестками символизирует мир во всем мире: пять верхних лепестков символизируют континенты, четыре нижних – стороны света.

Идея дружбы народов заложена и в словах национального гимна, например в переведенной строчке «Со всеми людьми разных языков вместе вперёд стремится моя Республика». Автором текста является народный поэт Вера Шуграева, а композитором Аркадий Манджиев. Но знают ли его коренные жители?

Чтобы убедиться в этом, коллектив Калмыцкой государственной филармонии в преддверии Дня Республики Калмыкия запустили акцию «Хальмг Таӊһчин частр – Гимн Калмыкии». В поддержку флешмоба все желающие до 11 июля могут снять видеоролик с его исполнением и выложить в социальные сети с хештегом #ХальмгТангчинчастр

Но также активисты могут поделиться и дополнительными знаниями в сфере устного творчества. Согласно требованиям онлайн-конкурса «Йилгян сян келмрч» от министерства образования Калмыкии до 20 июля знатоки могут выкладывать видеоматериалы, где рассказывают на родном языке национальные сказки, легенды и отрывки из прозаических произведений калмыцких писателей. Лучшие – получат ценные призы.

Также до 8 июля продлится онлайн-конкурс «Тодо бичиг», участвуя в котором можно выиграть поездку на историческую родину калмыков - в Монголию. Все, что нужно – это написать свое имя на старокалмыцком языке, запечатлеть процесс на видео и опубликовать в инстаграм с хештегом #тодобичигчеллендж2021 или #минкульт_калмыкия

А для желающих окунуться в историю Национальная библиотека имени Амур-Санана напоминает о недавно составленных библиографическихсправочниках «Во славу Калмыкии» и «Герои Калмыкии». С ними можно ознакомиться на сайте библиотеки. В книгах дана информация о каждом, кто внес большой вклад в развитие своего родного края.

Мы, в свою очередь, желаем каждому жителю калмыцких степей благополучия, здоровья, радости и процветания.