Российское военно-историческое общество объявило международный конкурс на создание мемориального комплекса «Курская битва»

Он будет воздвигнут в Поныровском районе Курской области в 2023 году - к 80-летию ключевого сражения Великой Отечественной войны.



В состав организационного комитета по созданию мемориала вошел Генеральный директор ВГТРК Олег Борисович Добродеев.



- Так получилось, что Курская битва в нашей исторической памяти локализуется в основном на южном фасе Курской дуги в районе Прохоровки. Это было грандиозное сражение, в котором принимали участие в общей сложности 4 миллиона человек. Это, наверное, самое большое сражение Второй мировой войны по масштабам задействованных сил и средств. Вся дискуссия концентрируется вокруг действий только на одном фасе Курской дуги. Это несправедливо, потому что это было сражение, покрывавшее огромную территорию с севера на юг. Поэтому инициатива руководства Курской области, ветеранов дать полное, комплексное представление о Курской дуге и масштабах этой битвы – это не только вопрос исторической справедливости и исторической памяти, но и вопрос морали и нравственности, - сказал Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе рабочего совещания, посвященного созданию Мемориального комплекса.

Председатель РВИО подчеркнул, что основой будущего мемориального комплекса должна стать идея о противостоянии человека и техники.

- Та чудовищная мясорубка, которая была в центральной и северной части Курской дуги, где, в отличии от Прохоровки, наступление танковых частей германской армии было остановлено пехотинцами и артиллеристами, где против железа воевали люди – это и будет главным смыслом, главной идеей мемориала, который планируется установить, - отметил Владимир Мединский.

Прием заявок осуществляется до конца января 2022 года. Итоги конкурса будут подводиться в феврале 2022 года

ВГТРК осуществляет информационную поддержку создания мемориального комплекса «Курская битва».