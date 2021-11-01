8 декабря, 17:58
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов
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Данное решение принято на фоне риска распространения в стране омикрон-штамма. В России на данный момент подтверждено два случая заражения «омикроном», оба гражданина привезли вирус из Южной Африки.
В Калмыкии пока вирус не проявился. Но, как считают специалисты, ситуация может измениться, так как омикрон распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию.