Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов

Данное решение принято на фоне риска распространения в стране омикрон-штамма. В России на данный момент подтверждено два случая заражения «омикроном», оба гражданина привезли вирус из Южной Африки.

В Калмыкии пока вирус не проявился. Но, как считают специалисты, ситуация может измениться, так как омикрон распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию.