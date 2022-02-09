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12 марта, 11:01
НовостиОбщество

Росгвардейцы из Калмыкии - лидеры окружного этапа ведомственного творческого конкурса «Солдаты антитеррора»

Росгвардейцы из Калмыкии - лидеры окружного этапа ведомственного творческого конкурса «Солдаты антитеррора»

Он прошел в Ростове-на-Дону. В нем приняли участие более 80 военнослужащих и сотрудников подразделений Южного округа Росгвардии. Жюри выбрало лучших в семи номинациях.

Среди вокалистов победителем признан лейтенант Церен Джанджиев. Вниманию судейской коллегии он представил музыкальную композицию «Лучше нашего солдата не поет никто».

В номинации «Хореография» - танцевальная группа, в составе сержантов полиции Руслана Нарин-Шаринова, Натыра Манджиева и Виктора Чубарова. Они исполнили номер «Степные орлы».

В тройке призеров среди конкурсантов-инструменталистов также сержант полиции Игорь Нарыжный с импровизацией на домбре.

Победители номинаций представят Южный округ в финальном этапе ведомственного конкурса в Москве.

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