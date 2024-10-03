Ритуал Янгдруб – призывание процветания и благополучия состоится в эту субботу, 5 октября, в центральном хуруле Калмыкии.

Каждый человек желает долгой и счастливой жизни, согласия и достатка в семье, гармонии в своем сердце. Но, чтобы притянуть к себе прекрасное собрание материального и духовного благополучия, нужна основа. Этой основой является сосуд богатства. Он служит для привлечения всевозможных благих сил и энергий. Это достаток, здоровье и здоровое потомство, успех в новых делах, проектах, бизнесе.

Ритуал Янгдруб восстанавливает то, что утрачено, утеряно, отобрано за год. Одна из целей ритуала - облегчить страдания людей от крайней нужды и нищеты. Сосуды подобны хранилищу и являются символом благословенных сокровищ. Он хранится в семье, скрытый от чужих глаз, и только один раз в году покидает дом, чтобы на ритуале Янгдруб наполниться благотворной энергией молитв.