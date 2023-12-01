Рифат Сабитов вошел в состав общего собрания Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)

Фото: ГТРК "Ставрополье"

На состоявшемся в Москве заседании Правления РОЦИТ главным вопросом стало принятие в состав организации новых членов.

Правление проголосовало за включение в состав общего собрания РОЦИТ восьми новых членов, среди которых заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов, журналист, блогер и медиаэксперт Георгий Лобушкин, генеральный директор Agenda Media Group Алексей Парфун, заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев, директор по стратегическим коммуникациям Wildberries Анна Старкова.

Председатель Правления РОЦИТ, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем выступлении подчеркнул:

«Нам необходимо формировать активное сообщество, поэтому мы заинтересованы в тех участниках, которые будут заниматься активным продвижением организации, её идей и ценностей».

Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) — это российская общественная организация, которая занимается созданием дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий, была создана в 1996 году и является одной из старейших общественных организаций Рунета. В июле 2021 года правление РОЦИТ возглавил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Своими целями организация заявляет объединение активных интернет-пользователей России, представление их интересов, а также создание платформы для взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов, связанных с IT-отраслью. Кроме того, приоритетными направлениями работы РОЦИТ являются кибербезопасность, безопасный интернет, защита прав пользователей в цифровой среде, причем в максимально широком смысле — не только от мошенников, но и от неправомерных действий соцсетей и других платформ.