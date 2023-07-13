Рифат Сабитов: «Важно, чтобы региональные общественные палаты взаимодействовали со СМИ»

Фото: Общественная палата Томской области

Работа региональных общественных палат со средствами массовой информации стала темой обсуждения в Томске. Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов сегодня встретился с председателем ОП Томской области Владимиром Уткиным. Обсуждали также способы повышения авторитета общественных институтов, особенно — среди молодежи.

Кроме того, собеседники затронули проблемы вовлечения граждан в социально значимые проекты и волонтерскую работу. Говорили также о задачах и возможностях региональных палат как потенциальных центров активной общественной жизни и общественного контроля.

Встречаясь с представителями Общественной палаты Томской области, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций России Рифат Сабитов отметил большой потенциал коллег в регионах. К работе привлекаются отраслевые эксперты и люди, пользующиеся заслуженным уважением.

«Особенно важно донести опыт и возможности наших коллег из региональной ОП до граждан. Рассказать о наиболее значимых и актуальных общественных инициативах, направленных на консолидацию — это и поддержка СВО, и защита ветеранов, и помощь семьям участников СВО», — сказал Рифат Сабитов.

О консолидация всех россиян и о поддержке региональных СМИ шла речь и на встрече с главой региона Владимиром Мазуром. Участники встречи отметили особую роль региональных средств массовой информации.