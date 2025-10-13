Рифат Сабитов провел заседание Координационного совета при ОП РФ по коммуникационной индустрии

В Общественной палате обсудили проекты паспортов научных специальностей по коммуникационным наукам.

В расширенном заседании Координационного совета при ОП РФ по коммуникационной индустрии приняли участие более 40 представителей научно-образовательного сообщества.

В сентябре заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки России и РАН совместно с Общественной палатой РФ проработать вопрос о включении в номенклатуру научных специальностей группы научных специальностей «Коммуникационные науки».

Открывая заседание, председатель Координационного совета, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что усиление научного потенциала отвечает актуальным запросам общества.

«Очень важно соединить практический опыт с комплексными теоретическими исследованиями. Для этого необходимо консолидировать научную базу коммуникаций. На нашем заседании важно сформировать дорожную карту для определения дальнейших шагов по включению в номенклатуру научных специальностей «Коммуникационные науки», — сказал Рифат Сабитов.

В рамках деятельности Координационного совета при ОП РФ были подготовлены проекты трёх паспортов научных специальностей по коммуникационным наукам. Документы представила вице-президент Ассоциации преподавателей по связям с общественностью, зав. кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова Людмила Минаева.

В ходе заседания была достигнута договорённость о формировании совместной рабочей группы по доработке проектов паспортов с участием членов профильных экспертных советов ВАК и представителей научного, педагогического и индустриального сообществ отрасли коммуникаций.

Заместитель главного ученого секретаря Президиума РАН, главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России Дмитрий Иванов предложил привлечь в рабочую группу членов пяти экспертных советов ВАК: по философии, социологии и культурологии; по праву и политологии; по экономической теории, финансам и мировой экономике; по филологии и искусствоведению; по педагогике и психологии.

