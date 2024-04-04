Рифат Сабитов принял участие в заседании, посвященном борьбе с использованием VPN-сервисов

Фото: er.ru

В Общественной палате РФ выслушали предложения экспертов по организации борьбы с использованием VPN-сервисов. Модератором состоявшегося круглого стола «Безопасность и ответственность: отказ от VPN-сервисов как сознательный выбор пользователей» выступил заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов.

Общественники, эксперты и представители профессионального сообщества обсудили актуальные угрозы, исходящие от использования таких приложений, а также затронули аспекты влияния VPN, выходящие за рамки безопасности конкретных пользователей.

В своем вступительном слове Рифат Сабитов отметил, что важной составляющей борьбы с использованием VPN-сервисов является развитие отечественных платформ. Он напомнил и про поставленную президентом РФ задачу:

«Мы за то, чтобы создавать свои ресурсы. Процесс пошел, процесс не такой быстрый, как хотелось бы, но он есть. Нужно приучать людей работать на своих ресурсах, чтобы они были доступные и в первую очередь удобные. Такая история — самая перспективная. Нужно развивать собственный технологический суверенитет. Это и подготовка кадров, и обучение наших инженеров, и создание финансовых условий, и поддержка наших разработчиков», — отметил Рифат Сабитов.

Заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов подчеркнул, что необходимо понимать меру ответственности каждого человека, который пользуется VPN-сервисами:

«Тысячи людей беззаботно используют VPN в своих повседневных целях, не учитывая, что сервисы используют этих людей в ответ для сбора персональных данных, данных устройств, отслеживания трафика и другой информации», — сказал Артем Кирьянов.

Рифат Сабитов добавил, что сбор информации с применением VPN-сервисов позволяет создать образ конкретного пользователя в сети с целью дальнейшей манипуляции им. Эту мысль продолжил председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин. Он подчеркнул, что VPN-сервисы могут быть мощным вспомогательным инструментом в любых историях, связанных с криминалом и ведением подрывной деятельности против государства. По этой причине важен как уровень образования населения, так и квалификация профильных сотрудников правоохранительных органов:

«Все наши правоохранительные органы, силовые структуры теперь имеют свои собственные подразделения, которые борются с подрывной деятельностью против нашего государства с использованием информационных технологий. Важно, насколько кадры эти квалифицированы, насколько они не только погружены в цифровую среду, но еще и хорошо представляют систему формирования взаимосвязи между людьми», —пояснил Михаил Аничкин.

На заседании звучали предложения по блокировке VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство. Техническая возможность для этого есть, однако разработчики подобных сервисов не стоят на месте и постоянно усложняют ее реализацию. Тем не менее именно регулярные блокировки VPN-сервисов препятствуют комфортному использованию запрещенных площадок, в связи с чем на них наблюдается отток аудитории. Подобное происходит, например, c продуктами компании Меtа — Instagram и Facebook. (Компания Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook) признана экстремистской организацией, её деятельность на территории Российской Федерации запрещена).

На заседании была озвучена идея о введении прогрессивного штрафа по аналогии с нарушением ПДД — каждое последующее нарушение повышает размер санкций. Другая возможная мера — блокировки абонентских устройств и определенных сервисов. В частности, эксперты указывали на зарубежный опыт. Например, в США распространена практика блокировки определенного контента, определенных сервисов на рабочем месте, в учебных заведениях. Попытки обойти эти ограничения в ряде случаев могут закончиться увольнением или отчислением.

Говорили также о необходимости постоянного отслеживания деструктивного контента и выявления нарушающих закон авторов. Звучали также предложения о привлечении к ответственности популярных блогеров, которые продолжают публиковать контент исключительно в запрещенных соцсетях, не дублируя его на российских платформах. И в то же самое время говорилось о том, что инфлюенсерам необходимо доносить информацию об актуальных возможностях современных отечественных аналогов зарубежных соцсетей.

Член комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, в свою очередь, подчеркнул, что в последнее время VPN-сервисы являются инструментом информационной войны и одним из самых проблемных аспектов кибербезопасности. Он обратил внимание и на то, что именно такие приложения зачастую становятся виновниками масштабных утечек данных:

«Пользователи, которые по-прежнему используют эти сервисы, должны принимать во внимание риски компрометации личной информации. И для того, чтобы минимизировать вред от них, точно не стоит давать VPN-приложению доступ к местоположению, сервисной информации и так далее», — сказал Антон Немкин.

Подключившиеся к дискуссии члены ОП РФ подчеркнули важность перехода на отечественные ресурсы и изучения правил цифровой гигиены со школьной скамьи.