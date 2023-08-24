Заместитель Генерального директора - руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов по приглашению Президента Южной Осетии приехал в Цхинвал в День признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.

Вопросы взаимодействия российских и югоосетинских СМИ обсудили в ГТРК "Ир". Рифат Сабитов пригласил осетинских коллег к участию в фестивалях и конкурсах, проводимых ВГТРК в российских регионах.

Сегодня в Цхинвале также состоится круглый стол с участием Рифата Сабитова, представителей власти, журналистского и научного сообщества. Эксперты обсудят проблематику медиавойн и развитие единого информационного пространства.

Также запланировано участие Рифата Сабитова в торжественных мероприятиях, в рамках которых состоится встреча с президентом республики Аланом Гаглоевым и премьера документального фильма "Независимая" (режиссер - директор ГТРК "Алания", председатель Союза журналистов РСО-А Тимур Кусов, работавший в Южной Осетии в 2008 году для эфира федеральных телеканалов ВГТРК).

Напомним, 26 августа 2008 года Президентом РФ был подписан Указ о признании государственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Этому предшествовало нападение Грузии на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года, убийство российских миротворцев и мирных жителей. В ответ на грузинскую агрессию Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру и положила конец многолетнему геноциду осетинского народа. 26 августа - государственный праздник Южной Осетии, в мероприятиях принимают участие многочисленные делегации из России и других стран. Независимость Южной Осетии признана также Сирией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру.